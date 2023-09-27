В Финляндии депутаты рассмотрят вопрос о закрытии одного из двух консульств РФ

Финская общественная инициатива с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах, которые входят в состав Финляндии на правах автономии, собрала более 50 тысяч подписей. Это означает, что в ближайшее время национальный парламент должен будет ее публично рассмотреть, о чем пишет РИА "Новости".

"Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", - говорится в тексте петиции.

Учреждение на Аландских островах - одно из двух продолжающих работу консульств РФ в скандинавской стране. Второе расположено в Хельсинки. В свою очередь, с 1 октября внутри РФ останется только одно действующее диппредставительство Финляндии: оно находится в Москве.

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