С августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз в Петербурге

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о прекращении приема заявлений на выдачу виз в Петербурге. Такая возможность, предоставляемая генконсульством, у россиян исчезнет уже 1 августа.

Любое обслуживание клиентов в генконсульстве прекратится 1 сентября. Таким образом, осенью в стране останется только одно дипломатическое представительство Финляндии. Оно находится в Москве.

Напомним, в начале месяца РФ объявила об отзыве согласия на работу финского генконсульства в Петербурге. Решение вступит в силу с октября. Для президента скандинавской страны это стало неожиданностью.

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