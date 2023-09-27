На двоих петербурженок завели дело в связи с несообщением о попытке теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих петербурженок, которым вменяют несообщение о готовившемся год назад теракте. Об этом сообщают "Фонтанка", Baza и Mash.

По версии следствия, молодые женщины были в курсе намерений своего знакомого Максима Асрияна поджечь здание военкомата во Фрунзенском районе. Более того, они даже купили ему бутылки для зажигательной смеси.

В социальных сетях 26-летняя Татьяна и 28-летняя Анна пишут о себе как о педагогах. Их, подозреваемых в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК), отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что прошлой осенью медбрат Максим Асриян, согласно материалам его дела, собирался поджечь военкомат на Южном шоссе, но уже рядом со зданием передумал реализовывать свой умысел. Его задержали в Пулково и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. Дело против Асрияна завели по статье о подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК).

Фото: ЗАКС.Ру