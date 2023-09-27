В ЗакСе отклонили проект "Яблока" об обязательном рассмотрении поправок к бюджету

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 27 сентября проголосовали против законопроекта фракции "Яблоко" о гарантиях для парламентариев при внесении поправок к бюджету. Документ предполагает, что каждая поправка депутатов должна быть рассмотрена вне зависимости от отзыва губернатора.

Сейчас действует практика, при которой поправки к бюджету города и бюджету ТФОМС, не получившие одобрения Смольного, не выносятся на рассмотрение в рамках пленарного заседания депутатов ЗакСа, напомнил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

- Отстранение депутатов от принятия решения по поправкам к бюджету нарушает прежде всего права избирателей, ведь бюджетные деньги - это не деньги правительства Санкт-Петербурга, а деньги петербургских налогоплательщиков, интересы которых представляют в парламенте избранные ими депутаты, - заявил Шишлов.

Против законопроекта выступил единоросс Денис Четырбок, который объяснил действующие нормы "прививкой от популизма".

- На мой взгляд, Бюджетная комиссия стала хорошей прививкой от популизма, которую мы, если помните, с вами наблюдали каждый раз, рассматривая поправки к проекту бюджета. И в целом эта прививка благоприятным образом воздействовала на нашу законотворческую иммунную систему, но, судя по рассматриваемому проекту закона, его авторы, к сожалению, продолжают находиться в поиске абсолютно любой возможности для саморекламы, - заявил Четырбок.

Напомним, осенью 2022 года Бюджетная комиссия отклонила все поправки депутатов к бюджету на 2023 год.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру