Литературную премию Говорова будут присуждать участникам СВО и жителям новых регионов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 27 сентября приняли за основу проект постановления об учреждении новой номинации в рамках литературной премии парламента им. Л.А. Говорова. Претендовать на награду смогут авторы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или те, кто принимает участие в специальной военной операции. Размер премии составит 60 тысяч рублей.

В основном депутатов интересовала избирательная география авторов. Глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов спросил, нет ли некой дискриминации жителей Петербурга при выделении отдельной премии для авторов из других конкретных регионов. Единоросс Денис Четырбок, выступивший одним из авторов документа, с "яблочником" не согласился.

- Когда идут соревнования по борьбе - там есть разные весовые категории, тогда давайте тоже говорить, что люди тоже дискриминируются, потому что их распределяют по группам определенным. <...> Здесь все, на мой взгляд, логично и понятно - специальная номинация для жителей новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации, и тех, кто принимает участие в специальной военной операции, - рассказал Четырбок.

Напомним, литературная премия имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова присуждается с 2003 года. Она составляет три выплаты авторам по 100, 60 и 40 тысяч рублей, также есть специальная премия за детское произведение в размере 60 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру