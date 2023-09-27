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Новости 13:41

В Петербурге возможны сбои при оплате парковки в платной зоне

фото ЗакС политика В Петербурге возможны сбои при оплате парковки в платной зоне

Петербуржцев предупредили о нестабильной работе системы платных парковок в городе, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками".

В первую очередь сбои могут коснуться оплаты парковки в зонах. Однако штрафовать во время сбоев граждан не будут. 

Также, если у водителей появятся дополнительные вопросы по работе платных парковок, в городе работает "горячая линия" Центра управления парковками по номеру 417-50-00.

Напомним, что в сентябре 2023 года информацию о штрафах за нарушение правил пользования зоной платной парковки комитет по транспорту Петербурга добавил в приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

Фото: ЗАКС.ру


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