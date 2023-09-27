В Петербурге учредили театральную премию Законодательного собрания

Законодательное собрание Петербурга 27 сентября приняло в целом проект постановления об учреждении ежегодной Театральной премии. Пока будут награждать в двух номинациях: "За сохранение и развитие традиций российской театральной школы" и "Лучший (молодежный) дебют". Лауреатам положены выплаты 100 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.

Планируется, что подавать заявки на получение премии можно будет с 1 октября по 1 ноября. Таким правом будут обладать общественные объединения в области культуры, существующие более пяти лет, а также учреждения культуры, осуществляющие профессиональную деятельность в области театрального искусства в Петербурге.

Согласно тексту постановления, определять победителей будет конкурсная комиссия, в которую войдут спикер ЗакСа, председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, по одному представителю от каждой фракции, глава аппарата спикера ЗакСа, а также представители экспертного сообщества. Последних должно быть не более половины от общего числа членов конкурсной комиссии. Также в комиссию могут войти и другие лица, если так решит председатель Заксобрания.

Ранее в парламенте решили выдавать литературную премию им. Говорова участникам специальной военной операции и жителям новых регионов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру