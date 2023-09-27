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Новости 16:05

Новым сенатором от Псковской области стал замначальника штаба ВДВ

фото ЗакС политика Новым сенатором от Псковской области стал замначальника штаба ВДВ

В среду 27 сентября закончился срок полномочий сенатора от Псковской области Елены Бибиковой. Указ о ее освобождении от должности подписал губернатор Михаил Ведерников, переизбравшийся 10 сентября на новый срок.

Другим указом глава региона назначил на освободившийся пост сенатора, представляющего исполнительную власть региона в федеральном парламенте, замначальника штаба ВДВ Алексея Наумца. В прошлом Наумец командовал 76-й дивизией ВДВ.

Вторым сенатором от региона остается секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее в правительстве Псковской области появился новый вице-губернатор, отвечающий за работу представительства региона в Москве.

Фото: ЗАКС.Ру


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