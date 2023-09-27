Размер планируемой базы природоохранного флота на Канонерском острове увеличили

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга повторно рассмотрела вопрос по переводу части Канонерского острова в производственную зону ("П"), следует из протокола заседания комиссии. Документ опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Сейчас на этой территории определена зона водного транспорта с включением объектов общественно-деловой и инженерной инфраструктуры, связанных с ее обслуживанием. Изменение зонирования необходимо для размещения там базы природоохранного флота, сказано в протоколе.

Заявку на это подавал комитет по инвестициям. Он же запросил повторное рассмотрение вопроса, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе КГА.

"Обоснование предложенного изменения заключается в необходимости размещения в границах зоны "П" нескольких объектов безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и объектов, эксплуатируемых государственными учреждениями. Указанные обстоятельства не рассматривались при первичном рассмотрении вопроса на заседании Комиссии", - заявили в КГА.

После повторного рассмотрения заявки, размер территории для размещения базы увеличился, следует из приложения к протоколу. Ниже представлена первая версия схемы КГА, затем - обновленная версия.





В КГА изданию подтвердили, что в границах зоны "П" полностью расположены семь земельных участков и частично еще один. Теперь в зону для базы входит не только участок с кадастровым номером, оканчивающимся на 3755, но и территории с номерами, заканчивающимися на 3, 10, 14, 1014, 4041 и 4042. Частично входит участок под номером 78:15:0008123:3770.

Участки, полностью попадающие в новое зонирование, отмечены на скриншоте публичной кадастровой карты желтым цветом.





Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что местные жители выступали за перевод части Канонерского острова в зону зеленых насаждений. Их заявки комиссия по Генплану отклонила.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Схемы из протоколов комиссии КГА