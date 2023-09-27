Градозащитники возмущены сносом ансамбля зданий на Грязном острове

Петербургские градозащитники выразили свое несогласие с демонтажом целого комплекса зданий, расположенных на Грязном острове (Кировский район). Работы начались не раньше 15 сентября. Активисты движения "SOS СПб СНОС" считают пять снесенных объектов единым целым с соседней водонапорной башней, признанной региональным памятником. Два из них - цеха бывшего завода "Пионер", являющиеся "ровесниками" башни.

О планах снести целый квартал ради строительства жилого комплекса стало известно как минимум в июне.

Чтобы предотвратить демонтаж, градозащитники 3 июля подали в КГИОП заявку на признание ансамбля Грязного острова выявленным памятником. Согласно закону, уже подписанному президентом, в таких ситуациях застройщик не имеет права вести работы до вынесения решения чиновниками.

Из действий девелопера активисты делают вывод, что девелопер идет против законодательства и позиции главы государства. Они намерены обратиться в правоохранительные органы.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram