ЗакС снова заказал значки с символами Z и V

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на поставку 100 металлических значков, следует из данных портала "Закупки Петербурга". Общая сумма договора составила 29 тысяч рублей.

Как следует из карточки контракта, парламенту нужны 50 значков " V сила в правде!" и еще 50 — " Z за победу!". Получить их в ЗакСе хотят до 6 октября, сказано на сайте.

Поставщик значков не назван, только указано, что это индивидуальный предприниматель. Сам контракт тоже не опубликован.

В 2022 году ЗакС уже заказывал себе подобные аксессуары. В апреле парламент купил 200 символов Z, исполненных в виде георгиевской ленты, а затем в октябре 50 нагрудных значков в виде буквы Z.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру