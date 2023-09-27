У ФАС возникли вопросы к издательству "Просвещение" из-за цен на учебники

Рост цен на школьные учебники побудил Федеральную антимонопольную службу заняться изучением этой проблемы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чиновники направили запрос в издательство "Просвещение".

"В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования", - рассказали журналистам.

В понедельник ценовую политику "Просвещения" публично раскритиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, недовольная эксклюзивной ролью компании на рынке и последствиями такого положения вещей.

фото: пресс-служба ФАС