Бастрыкина заинтересовали "целители" в обеих столицах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на эфир одного из федеральных телеканалов, в котором было рассказано о людях, выдающих себя за целителей.

Как сообщает информационный центр СК, незаконная деятельность подобных лиц продолжает вестись в Москве и Петербурге. Обещания снять порчу приносят мошенникам большой доход. Тем не менее, остановить их пока не удалось, несмотря на жалобы в полицию.

Бастрыкин поручил следственным органам в двух столичных регионах провести проверку фактов, изложенных в телесюжете, и представить ему доклад.

В середине августа прошел суд над петербурженкой, которая сулит гражданам избавление от сглаза уже более десяти лет. С учетом времени, проведенного под следствием, ее освободили от наказания.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте