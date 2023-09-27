ЗакС, капремонт, и градостроительная спешка

Фото Михаила Масленникова

Петербургский парламент на заседании 27 сентября проголосовал за сокращение сроков проведения мероприятий, связанных с утверждением градостроительной документации, и передачу Смольному права влиять на капремонт. Еще депутаты рассмотрели ряд культурных инициатив — учредили театральную премию Заксобрания и допустили участников СВО до литературной премии им. Говорова.

Депутаты поджимают сроки

Депутаты парламента на заседании 27 сентября приняли в первом чтении законопроект, который корректирует сроки мероприятий, связанных с обсуждением и корректировкой проектов градостроительной документации: Генерального плана, проекта планировки территорий и правил землепользования и застройки. Сейчас они могут длиться от одного до трех месяцев. После принятия закона этот период не должен превышать одного месяца.

Так, экспозиция по Генплану будет длиться четыре дня, по ПЗЗ — семь дней, а по ППТ — пять. Слушания по ПЗЗ продлятся месяц, а по ППТ — от двух недель до месяца. Некоторые депутаты скептически отнеслись к возможности изучить все предложения в такие сжатые сроки.

- Насколько мы знаем, 11 тысяч предложений было внесено только в Генплан. Город-миллионник, шесть миллионов живет в Петербурге уважаемых наших жителей. Скажите, пожалуйста, а каким образом за четыре дня мы сможем изучить проект изменений в Генеральный план, дальше сформировать предложения и успеть их подать? Как вы считаете, это в принципе возможно? - спросила депутат Марина Шишкина единоросса Валерия Гарнеца, который представлял законопроект.

Гарнец ответил, что все сокращения сроков подготовлены в соответствии с действующим законодательством. Они, по словам Гарнеца, были согласованы с органами исполнительной власти и "вполне реальны". Также депутаты отметили, что в документе не прописано, будут ли проводиться мероприятия в рабочие дни — в праздники и выходные у горожан вовсе не будет возможности внести свои предложения. Гарнец предложил разработать изменения ко второму чтению законопроекта.

Капремонт вне политики

Еще одним спорным законопроектом стала инициатива Смольного по изменению городских законов о жилищной политике и капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. В частности, после принятия закона правительство Петербурга сможет определять перечень работ и услуг по капремонту.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") во время обсуждения документа настаивал, что подобные вопросы можно регулировать законом Санкт-Петербурга, а не постановлением правительства. Представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко пояснял, что это больше технический вопрос.

- Мне представляется, что это все-таки, в первую очередь, технический вопрос, в моем понимании. Какие виды работ, целый перечень, действительно, очень развернутый такой список. Все-таки это техническая работа. Там меняются какие-то ГОСТы, меняются какие-то формулировки. Не знаю, может, об этом можно подискутировать, но на мой взгляд, это действительно не политика, не какое-то существенное влияние на ход событий города, - рассказал Сухенко.

Законопроект не был поддержан фракцией "Справедливая Россия – За правду". Депутат Андрей Алексеров объявил, что его соратники выступают против отстранения парламента от влияния на жизнь петербуржцев.

- Сегодня у петербуржцев данным законопроектом отнимается право через депутатов влиять на то, из чего будет состоять капитальный ремонт многоквартирных домов, и остается только одна обязанность: платить, платить и не спрашивать, почему установлен такой порядок. Аргументация в том, что правительство утверждает размер взноса, значит, они и должны определять набор услуг — кажется нам несущественной, - сказал Алескеров.

Фильтр поправок

Также на заседании депутаты обсудили законопроект, подготовленный фракцией "Яблоко". Несмотря на сложившуюся практику исключения инициатив "яблочников" из повестки заседания, депутатам позволили представить свое предложение. Она касалась гарантий для депутатов в части рассмотрения поправок к бюджету вне зависимости от решения Смольного. Сейчас все предложения депутатов к главному финансовому документу города проходят через Бюджетную комиссию в региональном правительстве. Законопроект принимать не стали.

- Сегодняшняя практика исключает обсуждение тех поправок, которые не одобрил губернатор. Мнение губернатора по каждой поправке важно, и оно должно учитываться, сообщаться депутатам. Учитываться при голосовании, но даже если оно отрицательное, это не должно препятствовать обсуждению и голосованию в Законодательном собрании на пленарном заседании, - объявил лидер фракции Александр Шишлов.

С похожей мыслью выступил его соратник Борис Вишневский. Он подчеркнул, что Петербург оказался единственным регионом, где глава субъекта может наложить вето на обсуждение поправки.

Единоросс Денис Четырбок, критикуя предложения "Яблока", напомнил, что фракция поддержала поправку к бюджетному законодательству, согласно которой все предложения к бюджету должны предварительно получить поддержку Смольного.

- Они тогда решение это полностью поддержали. 100% фракции "Яблоко" поддержало этот подход, поддержало создание Бюджетной комиссии и поддержало алгоритм ее работы, в том числе и правило, по которому на голосование выносятся только те поправки, которые поддержаны Бюджетной комиссией, - сказал Четырбок.

Еще парламентарии решили уделить внимание культурным вопросам. За день утвердили новую театральную премию, а также дали участникам специальной военной операции и жителям новых регионов возможность претендовать на литературную премию им. Говорова.

Среди прочего, теперь региональный материнский капитал можно тратить на выплаты по ДМС и платные медицинские услуги для ребенка, а законопроект об инициативном бюджетировании, позволяющий с 14-летнего возраста продвигать собственные проекты по распределению городских средств, прошел первое чтение. Также в первом чтении приняли законопроект о городской поддержке деятельности технопарков.























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру