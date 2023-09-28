В России могут создать реестр владельцев электросамокатов

Минтранс совместно с членами Совета Федерации разработал дорожную карту мероприятий для регулирования и развития средств индивидуальной мобильности (СИМ), написал сенатор Артем Шейкин в своей колонке для "Парламентской газеты". Среди прочего документ предполагает создание реестра владельцев электросамокатов.

Дорожная карта предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях для установления ответственности пользователей СИМ. Величина штрафов за превышение предельно допустимой скорости может составить до четырех тысяч рублей, за управление СИМ в нетрезвом виде — до 30 тысяч рублей. Максимальный штраф за перевозку детей на СИМ может составить пять тысяч рублей.

"Значимым элементом реализации дорожной карты является создание федерального реестра электросамокатов, в котором будет находиться информация как о самих самокатах, так и о пользователях/владельцах", — отметил Шейкин.

Как сообщил сенатор, отдельное внимание в документе уделено разработке и утверждению требований к идентификации пользователей СИМ. По его словам, скорость и трек этих устройств будут отслеживаться. Также дорожная карта предусматривает создание с детства культуры поездок на электросамокатах и иных средствах мобильности. Для этого Минпросвещения включит правила пользования СИМ в учебные планы.

Ранее стало известно о направлении законопроекта о штрафах для самокатчиков на отзыв в правительство.

Фото: ЗАКС.Ру