Законопроект о штрафах для самокатчиков отправили на отзыв в правительство

Законодательная инициатива, вводящая ответственность за нарушения при управлении электросамокатами, отправилась на отзыв в правительство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из ее совавторов, сенатор Артем Шейкин.

С начала августа законопроект претерпел изменения. Например, предлагаемые максимальные штрафы за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования увеличили с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Превышение скорости, в зависимости от серьезности нарушения, в случае принятия инициативы обойдется россиянам в сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Наказание за перевозку "пассажиров" выросло с 2 до 3 тысяч рублей. Если речь идет о перевозке детей, то штраф может составить 5 тысяч рублей.

Наконец, по данным "Известий", причинение окружающим легкого вреда здоровью Шейкин и его коллега Андрей Клишас оценили в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей, а среднего вреда - в диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно заявлял о необходимости повысить требования к пользователям электросамокатов. Число аварий с участием последних постоянно растет, что отражено также в пояснительной записке к новому законопроекту.

Фото: ЗАКС.Ру