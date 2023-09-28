"АвтоВАЗ" отрицает выпуск автомобилей Chery в Петербурге

Сообщения о сборке пробной партии Chery Tiggo 7 Pro на площадке в Петербурге не соответствуют действительности, передает 28 сентября "Коммерсантъ" позицию концерна "АвтоВАЗ". Ранее информация о тестах собранных автомобилей появилась в интернете.

"Слухи не соответствуют действительности", — заявили изданию в пресс-службе автопредприятия. При этом источники "Коммерсанта" на рынке утверждают, что выпуск пробной партии Chery произошел на петербургском заводе на прошлой неделе.

Также в "АвтоВАЗе" заявили о том, что не приостанавливали выпуск модели Lada X-Cross 5. Представители автоконцерна уточнили, что ведут переговоры с восточноазиатскими партнерами о новых проектах на заводах в Тольятти, Ижевске и Петербурге.

В начале июля стало известно о переименовании бывшего завода Nissan в Петербурге в "Ладу Санкт-Петербург".

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