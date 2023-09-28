Суд в Екатеринбурге отменил назначенный местному "Мемориалу"* штраф

Свердловский областной суд рассмотрел 28 сентября апелляционную жалобу на решение Верх-Исетского районного суда о назначении штрафа екатеринбургскому "Мемориалу"*, рассказали "Вечерние ведомости". Взыскание в размере 350 тысяч рублей было наложено 24 августа из-за невовремя сданной отчетности иноагента в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Решение о штрафе было признано незаконным и отменено из-за нарушения подсудности. При этом само дело не было прекращено, его направили на новое рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Само разбирательство связано с подачей "Мемориалом"* отчетности в январе 2023 года. В организации сообщают, что направили документы в Минюст в электронном виде. При этом с декабря 2022 года ведомство принимает отчетность исключительно в бумажном виде.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру