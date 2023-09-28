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Новости 10:40

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к 2024 году

фото ЗакС политика Республика Нагорный Карабах прекратит существование к 2024 году

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования, сообщил 28 сентября инфоштаб территории.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", — говорится в указе.

Также документ содержит предписание жителям Нагорного Карабаха ознакомиться с предложенными Азербайджаном условиями реинтеграции и принять решение о том, оставаться ли на этой территории дальше или нет.

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не согласен с обвинениями в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Перед этим Азербайджан провел так называемую контртеррористическую операцию в Карабахе, результатом чего стала ликвидация государственности последнего.

Фото: Telegram-канал инфоштаба НКР


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