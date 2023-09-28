Газпромбанк приобрел сеть торговых центров "Мега"

Газпромбанк закрыл сделку по приобретению сети торговых центров "Мега", сообщил 28 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. Ранее зданиями владела шведская компания Ingka Centres.

"Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега"", — приводит информагентство сообщение пресс-службы банка.

Детали сделки не раскрываются. Ранее сообщалось, что оценочная стоимость активов составляет 2,85 миллиарда долларов.

О планах Газпромбанка приобрести торговые центры "Мега" стало известно в середине сентября.

Фото: Мега Дыбенко/ "ВКонтакте"