ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:26

Газпромбанк приобрел сеть торговых центров "Мега"

фото ЗакС политика Газпромбанк приобрел сеть торговых центров "Мега"

Газпромбанк закрыл сделку по приобретению сети торговых центров "Мега", сообщил 28 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. Ранее зданиями владела шведская компания Ingka Centres.

"Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега"", — приводит информагентство сообщение пресс-службы банка.

Детали сделки не раскрываются. Ранее сообщалось, что оценочная стоимость активов составляет 2,85 миллиарда долларов.

О планах Газпромбанка приобрести торговые центры "Мега" стало известно в середине сентября.

Фото: Мега Дыбенко/ "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама