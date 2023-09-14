Структура Газпромбанка может приобрести сеть ТЦ "Мега"

Шведская компания Ingka Group нашла претендента на покупку принадлежащих ей торговых центров "Мега", сообщил 14 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По информации издания, приобрести активы может структура Газпромбанка.

Общая площадь выставленных Ingka Group на продажу торговых центров составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Оценочная стоимость активов составляет 2,85 миллиарда долларов.

Какая именно структура Газпромбанка выступила с намерением купить активы шведской компании, не уточняется. При этом, по сообщению собеседников издания, стороны уже могли достичь некоторых договоренностей касательно сделки. Непосредственно в Ingka изданию заявили, что рассматривают различные варианты продажи, а в Газпромбанке обошлись без комментариев.

О намерении Ingka продать в России принадлежащие ей магазины IKEA и ТЦ "Мега" стало известно в минувшем феврале. В конце июля компания продала свою штаб-квартиру в подмосковных Химках.

Фото: Мега Дыбенко/ "ВКонтакте"