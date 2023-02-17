Ingka собралась продать принадлежащие ей IKEA и "Мега" в России

Шведская компания Ingka Group, владеющая торговыми центрами "Мега" и магазинами IKEA приступила к поиску потенциальных покупателей на принадлежащую ей недвижимость, сообщил РБК 17 февраля со ссылкой на свои источники.

В России компания располагает в общей сложности 2,3 миллионами квадратных метров. Как рассказали собеседники издания, Ingka ищет покупателя на весь портфель недвижимости, сейчас ведутся переговоры с по меньшей мере двумя потенциальными участниками сделки. В то же время окончательное решение о продаже площадей пока не принято, отметил источник издания на рынке недвижимости.

Всего в России Ingka принадлежит 14 торговых центров "Мега", гипермаркеты с расположенными в них магазинами IKEA, а также земельные участки, отряженные под строительство новых ТЦ. Гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил имеющиеся активы не менее чем в пять миллиардов долларов, но уточнил, что с учетом дисконтов реальная цена продажи может составить 2,5-3 миллиарда долларов. В то же время управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский предположил, что без учета дисконтов совокупная стоимость недвижимости может составлять не менее 10 миллиардов долларов.

Как отмечается в публикации, с прошлого года одобрением сделок по выходу зарубежных компаний занимается правительственная комиссия. Условием согласования таких сделок является скидка в размере не менее 50 % от рыночной стоимости активов, а также перечисление в бюджет 10 % от суммы сделки либо отсрочка платежей сроком до двух лет.

Накануне правительство согласовало продажу трех заводов IKEA в России. Покупатель двух из них сообщил, что условием сделки стало сохранение рабочих мест.