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Новости 17:15

Покупатель двух заводов IKEA пообещал сохранить рабочие места

фото ЗакС политика Покупатель двух заводов IKEA пообещал сохранить рабочие места

Компания "Лузалес" намерена сохранить рабочие места на приобретаемых ей двух заводах IKEA, сообщило 16 февраля РИА "Новости". Фирма намерена купить предприятия в Ленинградской и Кировской областях.

"Сохранение рабочих мест и производственных мощностей — это, бесспорно, наш приоритет", — приводит заявление пресс-службы компании информагентство.

В свою очередь, председатель совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк уточнил РБК, что требование сохранения персонала на рабочих местах было одним из условий сделки по приобретению фабрик. "Все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена", — отметил он.

Ранее стало известно о том, что российское правительство одобрило сделку по продаже трех фабрик шведской компании IKEA. Две из них достанутся "Лузалесу", третья отойдет фирме "Слотекс".


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