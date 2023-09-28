Суд рассмотрит дело петербурженки, порвавшей полицейскому рубашку

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 52-летней местной жительницы, вступившей в конфликт с полицейским. Как сообщили 28 сентября в надзорном ведомстве, инцидент произошел в начале августа на бульваре Новаторов.

Петербурженку обвинили в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применении насилия в отношении его (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, вечером 1 августа наряд полиции прибыл к дому № 32 по бульвару Новаторов после сообщения местной жительницы о "скандальной женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения". Правоохранители попытались препроводить петербурженку в отдел полиции, однако та в ответ публично оскорбила одного из силовиков, попыталась ударить его по лицу, а затем схватила за форменную рубашку, порвав ее.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Петербурге приговорил к 4,5 годам условно наркопотребителя, толкнувшего полицейскую. Сотрудница правопорядка упала на асфальт и сломала кисть руки.

Фото: ЗАКС.Ру