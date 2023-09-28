"Новые люди" переписали законопроект об отмене наказания за лайки в соцсетях

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме исправили свой законопроект об отмене штрафов за лайки в социальных сетях, сообщили 28 сентября "Ведомости". Документ повторно направлен в правительство для получения отзыва.

Авторы законопроекта предлагают внести поправку в административную статью о возбуждении ненависти или вражды, а также об унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). По их мнению, текст следует дополнить положением о том, что выставление отметок об эмоциях в соцсетях не может считаться возбуждением вражды или ненависти. Аналогичным примечанием парламентарии хотят дополнить и статью об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Депутаты указывают в пояснительной записке, что законопроект призван способствовать "гуманизации правосудия и уточнения судебной практики по делам, связанным с обвинительными решениями за реакции к публикациям в социальных сетях". Согласно приведенной ими статистике, в 2022 году по статье 20.3.3 КоАП суды рассмотрели 5 442 дела, а по статьям 20.3 и 20.3.1 — 6 554 дела.

Впервые "Новые люди" сообщили о подготовке законопроекта об отмене наказания за лайки в середине марта. Правительство инициативу не поддержало.

Фото: ЗАКС.Ру