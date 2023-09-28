Суд отказался накладывать временный запрет на стройку жилого комплекса на улице Доблести

Красносельский районный суд Петербурга отказался удовлетворять ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановки действия разрешения на строительство жилого комплекса на 1,2 тысячи квартир на углу улицы Доблести и Маршала Казакова, рассказал ЗАКС.Ру глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев. С лета местные жители протестуют против строительства нового жилья и требуют разместить в квартале соцобъекты. Сейчас жильцы судятся с Госстройнадзором, чтобы отменить разрешение на строительство.

В определении об отказе от 26 сентября говорится, что суду не были представлены доказательства того, что строительство может причинить значительный ущерб истцам. В своем заявлении жители домов на улице Доблести отмечали, что под участком, где находится стройка, проходит подводный родник, а также утверждалось, что там есть подпочвенные воды. Вбивание свай может привести к сдвигам почвы и дальнейшему разрушению фундамента близлежащих домов, уверены истцы.

Глава Южно-Приморского Епифанцев, выступающий в качестве одного из истцов, в беседе с ЗАКС.Ру сообщил, что работы на участке уже начались. Сейчас рабочие забивают сваи.

Напомним, о стройке по соседству жители квартала узнали в начале апреля. Изначально они полагали, что рядом с их домами может появиться сквер, а не новый ЖК с тысячей квартир. Кроме того, в квартале не хватает образовательных учреждений. Летом местные жители неоднократно устраивали собрания, протестуя против строительства. В конце сентября они обратились в суд, чтобы отменить разрешение на строительство. Рассмотрение дела по существу начнется лишь во второй половине ноября.

Подробнее о ситуации со строительством нового ЖК на улице Доблести — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру