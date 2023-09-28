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Суд отказался накладывать временный запрет на стройку жилого комплекса на улице Доблести

фото ЗакС политика Суд отказался накладывать временный запрет на стройку жилого комплекса на улице Доблести

Красносельский районный суд Петербурга отказался удовлетворять ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановки действия разрешения на строительство жилого комплекса на 1,2 тысячи квартир на углу улицы Доблести и Маршала Казакова, рассказал ЗАКС.Ру глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев. С лета местные жители протестуют против строительства нового жилья и требуют разместить в квартале соцобъекты. Сейчас жильцы судятся с Госстройнадзором, чтобы отменить разрешение на строительство. 

В определении об отказе от 26 сентября говорится, что суду не были представлены доказательства того, что строительство может причинить значительный ущерб истцам. В своем заявлении жители домов на улице Доблести отмечали, что под участком, где находится стройка, проходит подводный родник, а также утверждалось, что там есть подпочвенные воды. Вбивание свай может привести к сдвигам почвы и дальнейшему разрушению фундамента близлежащих домов, уверены истцы. 

Глава Южно-Приморского Епифанцев, выступающий в качестве одного из истцов, в беседе с ЗАКС.Ру сообщил, что работы на участке уже начались. Сейчас рабочие забивают сваи. 

Напомним, о стройке по соседству жители квартала узнали в начале апреля. Изначально они полагали, что рядом с их домами может появиться сквер, а не новый ЖК с тысячей квартир. Кроме того, в квартале не хватает образовательных учреждений. Летом местные жители неоднократно устраивали собрания, протестуя против строительства. В конце сентября они обратились в суд, чтобы отменить разрешение на строительство. Рассмотрение дела по существу начнется лишь во второй половине ноября. 

Подробнее о ситуации со строительством нового ЖК на улице Доблести — в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Епифанцев Юрий Борисович 




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