Размер минимальной зарплаты в Ленобласти превысит 20 тысяч рублей в следующем году

Величина минимальной заработной платы в Ленинградской области превысит в 2024 году отметку в 20 тысяч рублей, сообщил 28 сентября первый вице-губернатор Роман Марков на заседании правительства региона. Относительно нынешнего значения ее размер увеличится почти на 16 %.

"В 2024 году планируется увеличить минимальную зарплату в Ленобласти на 15,8 % — до 20 125 рублей. При этом прожиточный минимум в регионе составит 17 686 рублей — что на 9,6 % выше, чем в 2023 году", — приводит слова Маркова Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Сейчас размер минимальной зарплаты в регионе составляет 17 385 рублей, а прожиточного минимума — 16 139 рублей.

В свою очередь, губернатор Александр Дрозденко заявил, что в среднесрочной перспективе реальная зарплата в регионе будет расти примерно на 2,5 % в год, а среднегодовой доход жителей области будет увеличиваться на 3 %.

В 2024 году в России планируется увеличить МРОТ на 18,5 % — до 19 230 рублей. Это позволит увеличить доходы 4,5 миллионов россиян, спрогнозировал на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: ЗАКС.Ру