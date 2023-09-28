Песков заявил о необходимости увеличения расходов на оборону

Россия нуждается в наращивании расходов на оборону, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами. По его словам, это обусловлено развязанной против России гибридной войной и продолжающейся спецоперацией в Донбассе.

"Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Заданный Пескову вопрос содержал просьбу прокомментировать проект бюджета на следующий год.

На прошлой неделе правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Документ должен будет поступить на рассмотрение Госдумы в пятницу, 29 сентября.

Фото: Kremlin.ru