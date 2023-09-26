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Проект бюджета поступит на рассмотрение Госдумы в пятницу

фото ЗакС политика Проект бюджета поступит на рассмотрение Госдумы в пятницу

Законопроект о проекте федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов поступит на рассмотрение Государственной думы в ближайшую пятницу, 29 сентября, заявил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Имеющейся у него информацией сенатор поделился по итогам заседания экспертного совета при комитете Совфеда.

"Проект бюджета одобрен правительством РФ и будет внесен в Государственную думу 29 сентября", — передает слова Артамонова ТАСС.

Сенатор заявил, что в 2024 году ожидается рост доходов казны на 20 % относительно текущего года. При этом дефицит бюджета должен будет сократиться с трех триллионов до почти 1,6 триллиона рублей.

В минувшую пятницу правительство одобрило проект бюджета на следующие три года. Тогда же стало известно о планах внести его на рассмотрение Госдумы до конца сентября. Согласно планам, максимальный показатель дефицита в 2024-2026 годах составит как раз 1,6 триллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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