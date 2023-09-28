Дефицит бюджета на превысит двух процентов, заявил Силуанов

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года не превысит 2 %, полагает глава Минфина Антон Силуанов. По его мнению, этот показатель может оказаться даже ниже озвученного значения.

"Дефицит федерального бюджета будет точно не выше 2 %, а возможно, и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период", — цитируют "Ведомости" прогноз чиновника, озвученный на Московском финансовом форуме.

Силуанов отметил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета превышают плановые назначения. Итоговое значение дефицита будет зависеть от объема расходов в ближайшие месяцы, добавил он.

Ранее стало известно, что в правительстве ожидают достижения бюджетного дефицита в размере 3,01 триллиона рублей по итогам года.

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