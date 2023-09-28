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Новости 16:09

Путин подписал закон о праздновании присоединения четырех регионов к России

фото ЗакС политика Путин подписал закон о праздновании присоединения четырех регионов к России

Президент Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября новой памятной даты — Дня воссоединения с Россией четырех новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"30 сентября — День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — говорится в тексте закона.

Поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах в России".

Автором проекта выступил сам Путин, который внес документ на рассмотрение Госдумы 12 сентября. Парламент одобрил инициативу и 22 сентября принял ее сразу в трех чтениях. В минувший понедельник закон получил одобрение Совета Федерации.

Фото: Kremlin.ru


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