Госдума одобрила поправки об ответственности за оправдание экстремизма

Депутаты Государственной думы приняли 28 сентября в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за оправдание экстремизма. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Анна Кузнецова, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Петр Толстой и Андрей Картаполов.

Документ вносит поправки в статью Уголовного кодекса об ответственности за призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), дополняя ее составом "публичное оправдание экстремизма или пропаганда экстремизма". Среди прочего, в качестве наказания за это предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

"В настоящей статье под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", — говорится в примечании к законопроекту. Под пропагандой экстремизма парламентарии понимают распространение информации о допустимости и привлекательности экстремистской деятельности.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в середине июля. В пояснительной записке к документу авторы говорят о растущей популярности школьных убийств в России. По их версии, "массшутинг приобретает статус "модного" движения", в то время как в интернете и СМИ якобы отмечаются попытки оправдания массовых убийств. Согласно позиции депутатов, "массшутинг в России приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом". В связи с этим следует принять меры по предотвращению подобного явления, полагают они и предлагают принять разработанный законопроект.

Фото: ЗАКС.Ру