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Новости 16:40

Прокуратура Псковской области: памятник Сталину установлен на частной территории

фото ЗакС политика Прокуратура Псковской области: памятник Сталину установлен на частной территории

Восьмиметровый памятник Сталину в Великих Луках был установлен на частной территории на внебюджетные деньги, из-за чего основания для демонтажа монумента нет, говорится в ответе в прокуратуры Псковской области на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Яблока". Ранее Вишневский требовал от ведомства принять меры для сноса памятника. 

В письме прокуратуры от 21 сентября говорится, что участок, на котором установили статую, принадлежит АО "Опытный завод "Микрон", а действующее законодательство не обязывает собственников согласовывать размещение "малых архитектурных форм". 

В ответе ведомства также указано, что никаких нормативных актов местные власти по поводу установки памятника не принимали. Вишневский оказался недоволен таким ответом и намерен его обжаловать. 

Напомним, памятник Сталину появился у завода "Микрон" в середине августа 2023 года. Инициатором установки выступил фонд культурного наследия "Русский Витязь". Изначально планировалось, что монумент будет установлен в Волгограде, однако местные власти отказались от этой идеи. 

Фото: History Club / YouTube (скриншот)


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Вишневский Борис Лазаревич 




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