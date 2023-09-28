Ленобласть потратит более одного миллиарда рублей на транспортную реформу

Правительство Ленобласти выделит на проведение транспортной реформы в 2024 году свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщили 28 сентября в администрации региона. Соответствующая сумма заложена в проект бюджета на следующий год.

В рамках первого этапа реформы ожидается закупка автобусов на экологичном топливе, работающих на 87 межрегиональных и межмуниципальных маршрутах. На эти цели в следующем году потратят 1,252 миллиарда рублей.

"Мы начинаем непростой проект, который существенно влияет на социальную обстановку в области — это транспортная реформа. <...> Общая стоимость этой работы на 5 лет — 8,35 миллиарда рублей", — заявил первый зампред областного правительства Роман Марков.

В региональном комитете по транспорту уточнили, что реформа преследует цели замены подвижного состава, обеспечения качества перевозок и внедрения цифровых сервисов для пассажиров.

Также Марков заявил в четверг, что в следующем году в Ленобласти увеличат минимальную зарплату до 20 125 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру