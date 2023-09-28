Агапитова подписала соглашение с прокуратурой Петербурга

Петербургская уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова подписала соглашение о сотрудничестве с прокурором города Виктором Мельником, рассказали в надзорном ведомстве 28 сентября. Как уточнила пресс-служба прокуратуры, подписание бумаг прошло "в торжественной обстановке".

"Подписание соглашения сегодня актуализирует его действующие положения и поспособствует дальнейшему сотрудничеству. Дополнительно организует и обеспечит нашу совместную работу на новом более эффективном уровне", — заявил по этому поводу Мельник.

Само соглашение посвящено вопросам взаимодействия прокуратуры и омбудсмена по вопросам защиты прав и свобод человека, а также предупреждения и устранения нарушений в Петербурге. Также документ касается использования информационных, правовых и иных ресурсов для совместных мероприятий.

Ранее прокуратура добилась через суд лишения мандата депутата МО "Морской" Евгения Батожка из-за не поданной декларации за 2021 год.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"