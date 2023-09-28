ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:44

Петербург примет парламентский форум БРИКС, сообщила Матвиенко

фото ЗакС политика Петербург примет парламентский форум БРИКС, сообщила Матвиенко

В Петербурге состоится парламентский форум стран — участниц БРИКС, заявила 28 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мероприятие пройдет в связке с саммитом БРИКС в Казани осенью 2024 года.

"Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС, который планируется провести в Казани, состоится X Парламентский форум БРИКС", — приводит РИА "Новости" слова Матвиенко.

Заявление прозвучало в видеообращении Матвиенко к участникам IX Парламентского форума БРИКС, проходящего в ЮАР. Точные даты мероприятия будут согласованы по дипломатическим каналам, уточнила спикер Совфеда.

Этой осенью Петербургу предстоит принять участников форума "БРИКС Плюс". Мероприятие состоится 9 и 10 ноября в "Экспофоруме".

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама