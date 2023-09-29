Костина смутил возраст станков на петербургских предприятиях ОСК

Председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о своем недавнем посещении трех петербургских предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Многие из станков, как ему удалось выяснить, были вывезены из Германии в качестве репараций еще в начале 1930-х годов, передает РБК.

"И там люди с гордостью говорят: "Вот у нас станок, ему 90 лет". Я говорю: "Ну это же не исторический памятник"", - пересказал банкир свою беседу участникам VII Московского финансового форума.

Напомним, что ОСК с одобрения президента полностью перешла в управление ВТБ нынешним летом, из-за чего у корпорации сменилось руководство. Костин на посту председателя совета директоров компании сменил бывшего петербургского губернатора Георгия Полтавченко.

Фото: ЗАКС.Ру