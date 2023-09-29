В Генштабе подтвердили отсутствие планов на мобилизационные мероприятия

Накануне состоялся брифинг замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, посвященный предстоящему осеннему призыву. На встрече с журналистами он заявил, что срок срочной службы в ближайшее время изменен не будет. Кроме того, срочников не собираются отправлять в так называемые новые регионы для участия в военной спецоперации.

"Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве", - отметил Цимлянский.

После года службы он пообещал всем срочникам своевременное возвращение домой. Наконец, вслед за другими официальными лицами Цимлянский заверил общественность в отсутствии у военных ведомств плана по проведению новых мобилизационных мероприятий: для участия в СВО хватает и контрактников, и добровольцев.

Фото: ЗАКС.Ру