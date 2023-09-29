Бастрыкин велел возбудить дело из-за обрушения потолка на петербурженку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, разобравшись в резонансном инциденте с обрушением потолка на хозяйку квартиры на Петроградской стороне, потребовал возбудить уголовное дело.

В сообщении от информационного центра СК указывается, что речь идет не о падении штукатурки, а именно об обрушении потолочных перекрытий. Ранее управление ведомства по региону начало процессуальную проверку.

Происшествие имело место в начале недели в доходном доме Бороздкина (переулок Нестерова, 9). Женщина получила травмы во сне, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь. Инцидент она связала с низким качеством капитального ремонта кровли, ведущемся в ее доме. В свою очередь, Фонд капремонта отказался признавать взаимосвязь двух событий.

Фото: пресс-служба СК