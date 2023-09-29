Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2024 год

Правительство Петербурга на заседании 29 сентября одобрило проект бюджета города на 2024 год и плановые 2025-2026 год. Документ представила глава комитета финансов Светлана Енилина.

Она рассказала об основных показателях бюджета: доходы составят 1,16 трлн рублей, а расходы - 1,29 трлн рублей. Самые большие поступления в бюджет ожидаются от налога на доход физических лиц и налог на прибыль: это 43% и 39% соответственно от общей суммы.

Неналоговые поступления составят 58,2 млрд рублей, рассказала Енилина. Она отметила, что тут появится новый источник - курортный сбор. Ожидается, что он принесет 310 млн рублей в 2024 году, уточнила чиновница.







Глава комитета рассказала, что 92% расходов пойдут на государственные программы - более 1 трлн рублей. На адресно-инвестиционные программы планируется потратить 208,6 млрд рублей, добавила Енилина.





Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал бюджет социальным. Предусмотрены все расходы для ликвидации дефицита социальных объектов, заявил глава города.

Он в очередной раз заявил, что независимо от существующей сейчас турбулентности, экономика Петербурга устойчива. Эту планку надо держать и наращивать, считает Беглов. Впереди задача достичь бюджета в 1,5 трлн рублей, поставил новую цель губернатор.

Теперь проект бюджета Петербурга должны внести на согласование в Законодательное собрание Петербурга. Подробнее о планируемых тратах города в 2024 году - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты презентации Светланы Енилиной