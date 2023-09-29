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Новости 11:21

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2024 год

фото ЗакС политика Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2024 год

Правительство Петербурга на заседании 29 сентября одобрило проект бюджета города на 2024 год и плановые 2025-2026 год. Документ представила глава комитета финансов Светлана Енилина.

Она рассказала об основных показателях бюджета: доходы составят 1,16 трлн рублей, а расходы - 1,29 трлн рублей. Самые большие поступления в бюджет ожидаются от налога на доход физических лиц и налог на прибыль: это 43% и 39% соответственно от общей суммы. 

Неналоговые поступления составят 58,2 млрд рублей, рассказала Енилина. Она отметила, что тут появится новый источник - курортный сбор. Ожидается, что он принесет 310 млн рублей в 2024 году, уточнила чиновница. 

Глава комитета рассказала, что 92% расходов пойдут на государственные программы - более 1 трлн рублей. На адресно-инвестиционные программы планируется потратить 208,6 млрд рублей, добавила Енилина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал бюджет социальным. Предусмотрены все расходы для ликвидации дефицита социальных объектов, заявил глава города.

Он в очередной раз заявил, что независимо от существующей сейчас турбулентности, экономика Петербурга устойчива. Эту планку надо держать и наращивать, считает Беглов. Впереди задача достичь бюджета в 1,5 трлн рублей, поставил новую цель губернатор. 

Теперь проект бюджета Петербурга должны внести на согласование в Законодательное собрание Петербурга. Подробнее о планируемых тратах города в 2024 году - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты презентации Светланы Енилиной


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