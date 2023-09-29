Набиуллина заявила о признаках перегрева ипотечного рынка

Центробанк отмечает признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования, заявила 29 сентября глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова прозвучали на XX Международном банковском форуме.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, — 30%. Это высокие темпы", — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава ЦБ также высказала обеспокоенность качеством выдаваемых кредитов и их влиянием на рынок недвижимости в стране. "Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению, сохраняется", — добавила она.

В своем выступлении Набиуллина пообещала, что Банк России будет следить за качеством ипотеки для предупреждения системных рисков. В случае необходимости будут применяться жесткие меры, добавила она.

Днем ранее Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции в России.

Фото: ЗАКС.Ру