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Новости 14:41

Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции

фото ЗакС политика Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции

Инфляция в России будет снижаться и в перспективе достигнет 4 %, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Свой прогноз она озвучила в выступлении на Московском финансовом форуме.

"Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4 %", — приводит слова главы Центробанка ТАСС.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предрек достижение уровня инфляции в 7,5 % в декабре 2023 года. По его словам, к декабрю следующего года ожидается снижение показателя до 4,5 %.

В середине сентября Центробанк увеличил ключевую ставку до 13 % годовых. По сообщению регулятора, по состоянию на 11 сентября уровень инфляции находился на уровне 5,5 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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