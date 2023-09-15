Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку

Совет директоров на заседании 15 сентября принял решение повысить величину ключевой ставки на один процентный пункт, следует из сообщения пресс-службы финансового регулятора. Теперь ее значение увеличилось до 13 % годовых.

Как уточнили в Центробанке, инфляционное давление на экономику остается высоким, на что повлияли в том числе рост внутреннего спроса и ослабление рубля.

"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 % в 2024 году", — заявили в ЦБ и отметили, что реализация намеченной цели потребует длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Согласно данным Центробанка, по состоянию на минувший понедельник уровень инфляции достиг отметки 5,5 %. При этом, по официальным данным, в июле он равнялся 4,3 %, а в августе — 5,2 %. "В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0 % в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4 %", — добавили в регуляторе.

Согласно обновленному прогнозу, по итогам года инфляция в России достигнет уровня 6-7 %. Возвращения к отметке в 4 % следует ожидать в 2024 году, обещают в Центробанке.

Начиная с сентября прошлого года ЦБ удерживал ключевую ставке на отметке 7,5 % годовых. Первое ее повышение произошло в минувшем июле, когда значение показателя увеличили на один процентный пункт. Спустя месяц ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12 %.

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