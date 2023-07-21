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Новости 13:46

Центробанк впервые с прошлого сентября повысил ключевую ставку

фото ЗакС политика Центробанк впервые с прошлого сентября повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля принял решение повысить величину ключевой ставки с 7,5% до 8,5% годовых, говорится в сообщении финансового регулятора. Это произошло впервые с середины сентября 2022 года.

Как отметили в Центробанке, сейчас в России наблюдается усиление инфляционного давления, темпы роста цен превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. К тому же увеличению проинфляционных рисков способствуют ослабление рубля и динамика внутреннего спроса.

"Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", — отметили в ЦБ.

Центробанк допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции "вблизи 4% в 2024 году и далее". Согласно прогнозу, с учетом нынешней денежно-кредитной политики уровень инфляции в 2023 году составит 5-6,5%.

Предыдущее заседание совета директоров ЦБ состоялось в начале июня. Тогда регулятор прогнозировал, что годовая инфляция должна составить 4,5-6,5% в 2023 году.

Фото: pixabay


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