ЦБ поднял ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа поднял уровень ключевой ставки до 12%, сообщается на сайте регулятора. Так ЦБ намерен бороться с падением рубля.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - говорится в сообщении ЦБ.

Накануне доллар превысил отметку в 100 рублей впервые за полтора года. В последний раз таких значений он достигал в марте 2022 года. После сообщения ЦБ о внеочередном заседании курс иностранной валюты немного снизился.

В прошлый раз ЦБ поднял ключевую ставку 24 июня. Тогда этот показатель составил 8,5%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 15 сентября.

Ранее думский депутат Анатолий Аксаков заявил, что большинству населения "наплевать" на курсы валют.

Константин Леньков / Фото Kremlin.ru