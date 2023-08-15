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Новости 10:40

ЦБ поднял ключевую ставку до 12%

фото ЗакС политика ЦБ поднял ключевую ставку до 12%

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа поднял уровень ключевой ставки до 12%, сообщается на сайте регулятора. Так ЦБ намерен бороться с падением рубля. 

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - говорится в сообщении ЦБ. 

Накануне доллар превысил отметку в 100 рублей впервые за полтора года. В последний раз таких значений он достигал в марте 2022 года. После сообщения ЦБ о внеочередном заседании курс иностранной валюты немного снизился. 

В прошлый раз ЦБ поднял ключевую ставку 24 июня. Тогда этот показатель составил 8,5%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 15 сентября.  

Ранее думский депутат Анатолий Аксаков заявил, что большинству населения "наплевать" на курсы валют. 

Константин Леньков / Фото Kremlin.ru


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