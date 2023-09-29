Школы должны уходить на карантин в случае заболевания пятой части учеников, заявили в Роспотребнадзоре

Карантин должен объявляться в школах в случае заболевания не менее 20 % учеников гриппом, ОРВИ или коронавирусом, заявили РИА "Новости" в Роспотребнадзоре.

"В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 % детей и более", — поведали в пресс-службе ведомства.

С середины сентября в ряде регионов школы и отдельные классы перешли на дистанционное обучение в связи с подъемом заболеваемости.

Всего за прошлую неделю в России зарегистрировали 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Особенно заметно распространение инфекций в 26 регионах страны.

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