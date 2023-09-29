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Смольный хочет сдвинуть срок уплаты единого налогового платежа

фото ЗакС политика Смольный хочет сдвинуть срок уплаты единого налогового платежа

Во время заседания правительства Петербурга 29 сентября депутат Госдумы Оксана Дмитриева поинтересовалась у чиновников, как федеральные парламентарии могут помочь городу в вопросах бюджета. Глава комитета финансов Светлана Енилина ответила, что Смольный хотел бы сдвинуть сроки уплаты единого налогового платежа. 

- Большой вопрос вызывает у нас и сложности вызывает срок уплаты платежа по 28 декабря. Предлагаем сдвинуть влево срок для декабря для того, чтобы доходы текущего года полноценно поступили в бюджет и субъекты могли уже в текущем году распоряжаться своими доходами, - сказала Енилина.

Ее поддержал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. По его словам, этот вопрос беспокоит все регионы. Если в 2023 году, прохождение этой ситуации понятно, но в 2024 году 28 декабря - последний рабочий день, отметил чиновник.

- Есть риски того, что те доходы, которые будут поступать от налогоплательщиков от 28 декабря, могут технически сдвинуться на январь, - добавил Корабельников.

Губернатор Александр Беглов поручил вице-губернатору передать все материалы по этому вопросу депутатам Госдумы. Корабельников заверил, что все пожелания Смольного будут переданы парламентариям. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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