Смольный хочет сдвинуть срок уплаты единого налогового платежа

Во время заседания правительства Петербурга 29 сентября депутат Госдумы Оксана Дмитриева поинтересовалась у чиновников, как федеральные парламентарии могут помочь городу в вопросах бюджета. Глава комитета финансов Светлана Енилина ответила, что Смольный хотел бы сдвинуть сроки уплаты единого налогового платежа.

- Большой вопрос вызывает у нас и сложности вызывает срок уплаты платежа по 28 декабря. Предлагаем сдвинуть влево срок для декабря для того, чтобы доходы текущего года полноценно поступили в бюджет и субъекты могли уже в текущем году распоряжаться своими доходами, - сказала Енилина.

Ее поддержал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. По его словам, этот вопрос беспокоит все регионы. Если в 2023 году, прохождение этой ситуации понятно, но в 2024 году 28 декабря - последний рабочий день, отметил чиновник.

- Есть риски того, что те доходы, которые будут поступать от налогоплательщиков от 28 декабря, могут технически сдвинуться на январь, - добавил Корабельников.

Губернатор Александр Беглов поручил вице-губернатору передать все материалы по этому вопросу депутатам Госдумы. Корабельников заверил, что все пожелания Смольного будут переданы парламентариям.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру