Турпоток в Ленобласть удвоился за год, заявил Решетников

Количество туристических поездок по России увеличилось в летнем сезоне 2023 года, сообщил 29 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников. Согласно предварительным данным, россияне совершили в мае-августе 33 миллиона путешествий, что на 16 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Главный показатель, на который ориентируемся, — число туристических поездок. <...> Этот показатель вырос за май-август почти на 16 %. По сравнению с прошлым летом — на пять миллионов турпоездок больше", — приводит ТАСС слова Решетникова, сказанные на селекторном совещании по итогам летнего турсезона.

Решетников уточнил, что понимает од количеством турпоездок "число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения".

По словам министра, традиционно популярными направлениями оказались Москва, Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Краснодарский край и ряд других регионов. При этом наибольший рост турпотока продемонстрировал Дагестан, где количество отдыхающих увеличилось в семь раз относительно прошлогодних показателей.

"Высокую динамику показали республики Алтай и Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области — там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — отметил глава Минэкономразвития.

В пятницу глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина спрогнозировала, что по итогам 2024 года туристический сбор принесет городу около 310 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"