Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Российское правительство внесло 29 сентября на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, следует из сообщения пресс-службы кабмина. Впервые пакет документов поступил в парламент исключительно в электронном виде.

"При формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом", — сообщили в правительстве.

Проект бюджета сверстан исходя из ожиданий перехода к росту экономики в 2024 году на уровне выше 2 %. Ожидается, что доходы бюджета составят 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона рублей — в 2026-м. Расходы при этом ожидаются на уровне 36,6 триллиона рублей, 34,4 триллиона рублей и 35,6 триллиона соответственно.

"Бюджетный пакет в этом году впервые внесен полностью в электронном виде", — отметили в кабмине и указали, что это стало результатом взаимодействия аппарата правительства и Госдумы.

Проект бюджета был одобрен правительством неделей ранее.

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