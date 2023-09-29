Периодическое протапливание стартует в Петербурге с понедельника

В зданиях Петербурга периодической протапливание стартует с понедельника, 2 октября, рассказали в пресс-службе губернатора. Включение источников теплоснабжения будет происходить постепенно, начиная с полудня.

В первую очередь тепло должно будет поступать в детские сады и школы, в медицинские и социальные учреждения.

"Кроме того, организациям, предоставляющим коммунальные услуги по отоплению с использованием оборудования из общедомового имущества, предложено со 2 октября приступить к периодическому протапливанию", — отметили в Смольном. Подобное станет возможно в случаях, когда собственники помещений не определили дату начала периодического протапливания.

Ранее глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов говорил, что городские власти в конце сентября обсудят вопрос по включению отопления.

Фото: ЗАКС.Ру