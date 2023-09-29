ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:57

Периодическое протапливание стартует в Петербурге с понедельника

фото ЗакС политика Периодическое протапливание стартует в Петербурге с понедельника

В зданиях Петербурга периодической протапливание стартует с понедельника, 2 октября, рассказали в пресс-службе губернатора. Включение источников теплоснабжения будет происходить постепенно, начиная с полудня.

В первую очередь тепло должно будет поступать в детские сады и школы, в медицинские и социальные учреждения.

"Кроме того, организациям, предоставляющим коммунальные услуги по отоплению с использованием оборудования из общедомового имущества, предложено со 2 октября приступить к периодическому протапливанию", — отметили в Смольном. Подобное станет возможно в случаях, когда собственники помещений не определили дату начала периодического протапливания.

Ранее глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов говорил, что городские власти в конце сентября обсудят вопрос по включению отопления.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама